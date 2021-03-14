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Евгений Петросян намекнул на звездное будущее сына Вагана

Наследнику артиста 13 марта исполнился один год.

Евгений Петросян намекнул на звездное будущее сына Вагана
Евгений Петросян стал отцом в солидном возрасте. Фото: Global Look Press

13 марта исполнился ровно год со дня рождения сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. В эту праздничную дату звездный отец опубликовал в Instagram фото с наследником, на котором оба запечатлены в белых рубашках и черных костюмах. На лице у 75-летнего артиста читается искреннее счастье, и этим все сказано. Евгений Ваганович решил не подписывать снимок, оставив под фото лишь две «звездочки».

Стоит полагать, что Петросян имел в виду двух звезд, запечатленных на снимке, только одна — нынешняя, а другая — будущая. О карьере маленького Вагана говорить пока рано, но с такими генами, разве может мальчик вырасти далеким от творчества человеком? Хотя, его дед, в честь которого малыш и был назван, преподавал математику, так что поживем — увидим. Напомним, что сам Евгений Ваганович с 12 лет выступает на сцене. С таким примером перед глазами его сынишку явно ждет звездное будущее.

«Петросянов должно быть много!», «Здоровья вам с малышом, счастья, радости!», «Будь счастливым и любимым! Радуй родных победами», «Сладкий, папина копия» — такие комментарии оставили подписчики Петросяна под трогательным фото.

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