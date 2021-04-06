«Видение не совпадает с моим»: Татьяна Брухунова объяснила, почему отказывает фотографам

Супруга известного артиста Евгения Петросяна, мама годовалого Вагана, Татьяна Брухунова, невероятно хороша собой. Девушка обладает яркой, фактурной внешностью, и ее довольно часто приглашают в роли модели на фотосессии. Однако получить согласие на участие непросто. Татьяна Брухунова очень серьезно подходит к этому вопросу и сначала изучает работы фотографов, от которых ей поступают предложения.

«В 99% из 100 случаев я отказываю. Для принятия решения достаточно пяти минут и просмотреть ленту обратившегося. Отказываю, как правило, по причине того, что видение не совпадает с моим», — поделилась Татьяна Брухунова в Instagram.

Но если же она вдруг встречает тот самый один процент, то готова поддержать любую идею фотографа и создать самый необычный образ.

«Как следствие, отдаюсь целиком и полностью во власть художника, чтобы дать ему возможность творить, а не думать», — добавила Татьяна Брухунова.

Напомним, 13 марта сыну Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, Вагану, исполнился годик. Мальчик появился на свет в день рождения своей мамы.

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