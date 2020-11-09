Стильный ноябрь: Брухунова утеплилась объемной дубленкой, бархатным шарфом цвета хаки и серым кепи

31-летняя Татьяна Брухунова показала новый осенний аутфит, которые поможет ей пережить холодный ноябрь. Она утеплилась объемной дубленкой с меховой оторочкой, бархатным шарфом цвета хаки и серым кепи.
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Я не люблю слюнявые посты! Но мне повезло! Утром подумала я открыв Директ в Instagram. Десятки (а иной раз и сотни) сообщений я получаю каждый день от совершенно незнакомых мне людей. Чаще всего послание начинается со слов благодарности и я не всегда могу сдержать вздох умиления. Это так приятно, что я и представить не могла. Мы живём в разных городах, странах. Но каждый из вас находит минутку, чтобы написать: поблагодарить, спросить, посоветоваться. Со многими я даже успела подружиться. И это круто! #татьянабрухунова
«Я мерзлячка и мне в принципе холодно на улице с октября по апрель», — как-то призналась Татьяна.
Подписчики оценили новый аутфит своей любимицы. Они заметили, что в любое время года Татьяна остается стильной и элегантной.
«Вам очень к лицу шапка с козырьком», «Татьяна, шикарно выглядите», «Стиляга», «Очень милое, женственное фото, а рюкзачок класс… стильно», «Вы очень естественная и умная. Стильно одеваетесь и держите мощно удар», «Какой сочный зеленый. Шарф? Ворот?? Ну очень живенько! Браво», «Очаровательная и очень стильная», — написали фолловеры.
Не так давно Татьяна Брухунова показала, в чем ей удобно гулять с малышом. Она — мама шестимесячного сына от Петросяна, которого назвали Ваганом.