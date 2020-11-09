Стильный ноябрь: Брухунова утеплилась объемной дубленкой, бархатным шарфом цвета хаки и серым кепи

31-летняя Татьяна Брухунова показала новый осенний аутфит, которые поможет ей пережить холодный ноябрь. Она утеплилась объемной дубленкой с меховой оторочкой, бархатным шарфом цвета хаки и серым кепи.

«Я мерзлячка и мне в принципе холодно на улице с октября по апрель», — как-то призналась Татьяна.

Подписчики оценили новый аутфит своей любимицы. Они заметили, что в любое время года Татьяна остается стильной и элегантной.

«Вам очень к лицу шапка с козырьком», «Татьяна, шикарно выглядите», «Стиляга», «Очень милое, женственное фото, а рюкзачок класс… стильно», «Вы очень естественная и умная. Стильно одеваетесь и держите мощно удар», «Какой сочный зеленый. Шарф? Ворот?? Ну очень живенько! Браво», «Очаровательная и очень стильная», — написали фолловеры.

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Не так давно Татьяна Брухунова показала, в чем ей удобно гулять с малышом. Она — мама шестимесячного сына от Петросяна, которого назвали Ваганом.