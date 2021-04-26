«Походка от бедра»: Ани Лорак в боди с открытой спиной продемонстрировала аппетитные формы

Ани Лорак не скрывает, что в ее жизни было много трудностей. Певица решила добиваться славы сама. В одном из интервью она рассказала, что ей не раз предлагали стать любовницей или помощь в карьере «через постель». Однако артистка, обладающая эффектной внешностью, легких путей не ищет. В итоге она стала знаменита, выступала на «Евровидении» и завоевала множество наград в области музыки.

А недавно Лорак отдохнула на Мальдивах. Она предпочла набраться сил и позагорать в уединенной обстановке. Певица красовалась на пляже в женственных образах и даже публиковала фото в бикини. А по возвращении в Москву девушка вернулась к тренировкам. На новом видео Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) продефилировала перед камерой в сером боди с открытой спиной. Она убрала волосы в высокий пучок и сделала нюдовый макияж.

Артистка похвасталась изящными изгибами фигуры. Она также засветила округлые бедра и тонкую талию. Лорак не скрывает, что следит за своей фигурой.

Поклонники были восхищены красотой певицы. Многие признались, что не каждая мама так выглядит. «Походка от бедра», «Такой орех не спрятать», «Вау! Каролина, вы настоящий эталон женственности», «Потрясающая и очень красивая», «Эти формы бесподобны», «Вам можно быть моделью», «Большой труд — иметь такое тело», «Смотришь и не веришь глазам», — прокомментировали кадры подписчики.

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