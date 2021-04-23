Лорак впервые рассказала, что Меладзе вкладывает в понятие «Добро пожаловать в шоу-бизнес!»

Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые рассказала о музыкальной империи композитора и продюсера Константина Меладзе. Она заметила, что сотрудничество с певицами этот человек строит далеко не только на творческих отношениях. К ней он также испытывал симпатию, но поп-дива ответила отказом.

Ведущий программы Борис Корчевников прямо спросил, почему у Лорак с Меладзе не вспыхнул роман. «Вы не захотели разрушать семью?» — заявил он.

«Нет, вы знаете это было «Добро пожаловать в шоу-бизнес!». Я не была готова войти в этот шоу-бизнес, потому что никакого отношения к нему не имею. Я – артист. Ничего мне не давалось легко. Ничего не было, чтобы ап – и все. Есть эти двери, которые так открываются? Конечно, есть. Они всегда открыты. Ты можешь зайти. Особенно, если ты девушка. А вот пройти своей дорожкой – это трудно». Ани Лорак

Константин Меладзе в 2013 году ушел от жены Яны Сумм с тремя детьми. В 2015 году он женился на певице Вере Брежневой.

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