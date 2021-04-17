Статная осанка и узкая талия: Ани Лорак поужинала в «скромном» платье на голое тело

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она завораживает публику не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Даже в 42 года артистка может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым видом. Она признавалась, что занимается спортом, а также с особым вниманием подбирает себе наряды. Певица любит лаконичные образы, а с помощью аксессуаров она расставляет акценты.

В последние месяцы Лорак много работала. Она устроила себе отпуск вскоре после того, как объявила, что влюблена. Имя избранника звезда утаила. Но поклонники заметили, что она публикует снимки, на которых позирует в очень привлекательных луках. Более того, певица хвастается достоинствами фигуры. На новых кадрах Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) ужинал за столом на пляже. При этом артистка отметилась в достаточно скромном платье-сорочке из черного шелка.

Наряд она надела на голое тело, поэтому едва не засветила пышный бюст. Лорак стала пританцовывать, когда заметила камеру. Кто ее снимал, осталось загадкой. Миниатюрный наряд подчеркнул ее загар.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что не многие мамы после 40 могут похвастаться такими точеными формами. «Ох и богиня», «Красотка, как тут устоять», «Обвораживаете своей улыбкой», «Такая всегда красивая и элегантная», «Сидите, как леди. Осанка роскошная», «Такая идеальная», «Почему же одна?», «Похоже, дочки нет рядом. С возлюбленным?», «Красивая, как нимфа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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