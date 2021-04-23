«Он предложил мне роль любовницы»: Лорак рассказала о романе с футболистом Ребровым

Как отметила певица, в какой-то момент она поняла, что у них ничего не получится.

Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с известным украинским футболистом Сергеем Ребровым.

«Я в какой-то момент своей карьеры начала писать песни. А потом влюбилась не в того, в кого надо. Когда я открылась ему, он стал мной манипулировать. Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни. Есть мужчины-манипуляторы. Вот он именно такой». Ани Лорак

Как отметила Лорак, с Ребровым она познакомилась в Лондоне. «Там был музыкальный фестиваль, куда меня пригласили. Была вечеринка. Возникла у нас с Сергеем взаимная симпатия. Он после искал номера моих телефоном. Когда мужчина одержим и хочет, то он добивается своего. Но когда он добился желаемого, то вдруг понял, что не готов. Он предложил мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувство дальше не развилось. Это был не мой путь. Дальше ничего не произошло. Когда я это поняла, то сказала себе: «Так не будет». Я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения с ним», — заявила исполнительница.

Напомним, что Ани Лорак получила большую известность после «Евровидения» в 2008 году. На европейском песенном конкурсе она заняла второе место вслед за певцом Димой Биланом.

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