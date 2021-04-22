Снова меняет гардероб: поправившаяся Картункова блеснула черным костюмом с лампасами

Звезда КВН призналась, что снова начала набирать вес. Она оказалась в шоуруме, где подобрала себе новые образы.

Ольга Картункова стала популярна, когда играла в КВН в составе команды «ГородЪ ПятигорскЪ». Позже она продолжила карьеру как актриса. Девушка стала сниматься в комедийном шоу «Однажды в России» на канале ТНТ. Еще больше о ней заговорили, когда артистка похудела на 84 килограмма. Преображение было впечатляющим, поэтому поклонники стали еще больше восхищаться звездой КВН.

Примечательно, что после самоизоляции Ольга без стеснения призналась, что поправилась. Тогда она заявила, что вынуждена снова менять гардероб. Похоже, что этой весной ей снова предстоит подобрать себе новые образы. Актриса с грустью сообщила, что потихоньку набирает вес. Позже она опубликовала фото, сделанное в шоуруме. Картункова похвасталась обновкой. Она примерила костюм черного цвета с жакетом оверсайз и широкими брюками с лампасами.

Ранее Александр Васильев восхитился брюками с лампасами, назвав их очень женственными. А за счет вертикальных линий они зрительно удлиняют силуэт. Также всем известно, что черный цвет стройнит.

«Честно, меня раньше пугало место, под названием шоурум. Я не люблю пафоса, и чрезмерного внимания. Но приехав туда, попала в домашнюю атмосферу, уютность, гостеприимность», — поделилась звезда.

Она отметила, что ей приглянулся магазин, где у женщин есть возможность вне зависимости от возраста и типа фигуры, создать свой практичный, актуальный базовый гардероб из универсальных вещей.

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