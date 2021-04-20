«Это топ женственности!»: Васильев расхвалил брюки с лампасами, которые вошли весной в тренды

На подиуме шоу Первого канала «Модный приговор» представили брюки, которые сочетают в себе сразу три тренда сезона: желтый цвет, лампасы и длину в пол. Александр Васильев, считает, что дамы выглядят в них очень привлекательно.

«Генеральские брюки с лампасами – это топ женственности!» — восхитился он.

Ведущий сказал, что модницы с женственными формами действительно выглядят еще более чарующе в вещах, которые перешли в дамский гардероб из мужского. И наряды с лампасами — не исключение.

А вот о супермодных брюках экстремальной длины высказалась Эвелина Хромченко. Она заметила, что они не очень практичны, поскольку практически волочатся по полу и быстро мараются, но выглядят очень стильно. Кроме того, они визуально удлиняют ноги, а при достаточной ширине прекрасно скрывают лишний вес.

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