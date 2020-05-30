«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова показала, как «поправилась» на карантине

Ольга Картункова в свое время прославилась, когда стала играть в КВН. Пышнотелая и веселая девушка завоевала любовь публики. Потом она стала сниматься в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ. А год назад артистка феноменально похудела. Девушка смогла сбросить 84 килограмма за два года. С уходом лишнего веса она также сменила свой гардероб. Наряд актрисы стали более женственными и изящными.

Но похоже, что на карантине Ольга вновь позволила себе расслабиться. Многие звезды уже признались, что набрали вес, сидя дома. Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Анастасия Решетова и другие известные персоны расстроились, когда встали на весы после двух месяцев самоизоляции. Звезда шоу «Однажды в России» в соцсети тоже дала понять, что находится на пороге очередной смены гардероба. Она опубликовала два фото. На одном показала худое лицо, а на другом — заплывшее с пухлыми щеками.

Снимок Картункова обработала в приложении, чтобы приукрасить ситуацию.

«До изоляции, после! Кто знает полезные дренажи разгрузочные пишите, или меняю гардероб…. опяяять», — написала она.

Поклонники стали заваливать артистку советами. «Оверсайз в помощь!», «Красотка, как же я тебя обожаю, Оля! Умение посмеяться над собой ломая гордыню об колено», «Ольга, вы такая красивая стали. Оставайтесь такой не смотря на карантин. Крепитесь», «Ой, да бросьте, в жизни не поверю, что старые наряды вам нужны, вон вы какая красотка», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что у Картунковой есть двое детей: Александр и Виктория. Недавно она показала своих взрослых наследников.