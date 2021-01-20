«Моя Картуша»: Ольга Картункова похвасталась необыкновенным голосом дочери

21-летняя дочка Ольги Картунковой Виктория явно пошла талантами в свою звездную маму. Девушка унаследовала артистичность, фактуру и прекрасный голос родительницы.

Виктория великолепная вокалистка. В качестве доказательства этого обстоятельства Ольга Картункова опубликовала в Instagram видео, которое запечатлело, как ее наследница исполняет хит Валерия Меладзе.

«К северу едет поезд ночной из глубинки в Москву», — красиво выводит Виктория Картункова.

«Моя Картуша! Лю тя», — написала звездная мама под видео.

Стоит отметить, что Виктория является студенткой Краснодарского государственного института культуры. И кстати, уже не раз выходила на большую сцену вместе с мамой. Девушка появлялась во время игр команды КВН «Город Пятигорск», звездой которой является Ольга Картункова.

Пользователи Сети в восторге от талантливой девушки, они уверены, что Викторию ждет большое будущее.

«Тот редкий случай, когда у талантливых родителей вырастают талантливые дети», «Вот это голосище! Супер! Звезда растет!», «Похожи, красивая и голос супер», — высказываются поклонники Ольги Картунковой.

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