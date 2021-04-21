Оксана Федорова позировала на красной дорожке в платье с фатиновой юбкой

Оксана Федорова не скрывает, что ей нравится быть частью светского общества. После участия в конкурсах красоты и титула «Мисс Вселенная» она раскрыла в себе и другие таланты. Однако для многих поклонников девушка остается первой красавицей и примером женственности. Модель дважды стала мамой, но сохранила стройную фигуру. Она любит наряжаться и следит за модой, так как ей часто приходится участвовать в разных мероприятиях.

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Этой весной Оксана не раз носила силуэтные платья и брючные костюмы. Также она украшает образы шляпками. Однако недавно победительница конкурсов красоты побывала на церемонии вручения Международной премии «РБ». Эта награда присуждается за достижения в букмекерской и спортивной отраслях. На светском рауте за миллион рублей на аукционе был продан необычный лот — футболка с автографом Лионеля Месси.

Федорова на красной дорожке побывала в черном платье с пышной фатиновой юбкой. Она дополнила наряд бархатным жакетом в тон. Изюминкой образа стали лиловые туфли. Девушка выглядела элегантно, а ее образ подчеркнул ее талию.

«Я искренне благодарна организаторами за приглашение — это был незабываемый вечер спорта с мощной энергетикой настоящих победителей, которые все вместе сделали большое доброе дело! Желаю всем участниками удачи и новых ярких побед», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Оксана не меняется с годами. Многие были восхищены ее нарядом. «Самая красивая», «Как вы хорошо», «Наряд прям очаровательный», «В вас есть какая-то утонченность», «Классная», «Благотворительность это восхищает», «Какой у вас наряд», «Легкая и изящная», — прокомментировали пост подписчики.

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