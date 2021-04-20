Одна в платье, а другая — в корсете: Бондарчук и Утяшева продефилировали по Красной площади

Светлана Бондарчук много лет прожила в браке с Федором Бондарчуком. Однако режиссер ушел от супруги ради Паулины Андреевой. Примечательно, что Светлана является бизнесвумен и экс-моделью. В 52 года она может дать фору более молодым женщинам. В прошлом году светская львица снова вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Теперь она не перестает хвастаться семейной идиллией.

Однако накануне Бондарчук с супругом оказалась на Красной площади. Там она увиделась с Ляйсан Утяшевой. Они давно знакомы и даже устраивали посиделки парами дома у светской львицы. На этот раз подруги устроили импровизированное дефиле. Светлана была облачена в черное платье мидакси с ниспадающими рукавами. Наряд дополнили босоножки на шпильке и массивные серьги. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

Утяшева предпочла подчеркнуть стройность. Она надела черный корсет и белоснежные укороченные брюки. Экс-гимнастка тоже дополнила аутфит туфлями на шпильке. Девушки красовались в центре столицы и даже устроили фотосессию.

«Без дождика было лучше», — отметила Бондарчук.

Поклонники восхитились красотой знаменитостей. Другие заметили, что жена Павла Воли была навеселе, как и Светлана. «Как вы ходите так ровно и быстро по брусчатке на шпильках?», «Потрясающие женщины», «Под градусом», «Ох, девушки, вы каскадеры!! По брусчатке на каблуках!», «Какие счастливые, красивые девчонки», — прокомментировали пост подписчики.

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