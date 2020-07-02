Выход в свет: Ляйсан Утяшева в платье с рюшами вместе с мужем пришла в гости к Светлане Бондарчук

Ляйсан Утяшева не скрывает, что счастлива в браке с Павлом Волей. Влюбленные вместе уже восемь лет. У них подрастают дети: семилетний Робер и пятилетняя София. За время карантина супруги почти не расставались. Они вместе устраивали спортивные тренировки совместно со знаменитостями. Также много времени у них уходило на то, чтобы занять наследников в четырех стенах. Но теперь они возвращаются к прежнему ритму жизни.

Недавно Утяшева похвасталась обновками. Телеведущая дала понять, что готова к светским раутам. А накануне супруги впервые за долгое время вышли в свет. Они побывали в гостях у Светланы Бондарчук. Светская львица проживает в просторной квартире на Патриарших прудах. Она строит отношения с Сергеем Харченко. Не так давно пара вернулась с Черного моря.

На новом фото Ляйсан предстала в кокетливом платье с рюшами. Наряд в цветочек она дополнила поясом, сделав акцент на талии. Павел Воля предпочел повседневный образ. Он позировал в обнимку с супругой. Бондарчук, в свою очередь, предстала в шелковой блузке зеленого цвета, а рядом с ней был ее возлюбленный Сергей. Они позировали в домашней обстановке. Светская львица дала понять, что у них было не двойное свидание, а съемки ее шоу.

«Ну, готовьтесь — «Света вокруг Света», — написала она.

Поклонники были рады видеть Утяшеву и Волю. Многие отметили, что за время карантина они похорошели. «Какие классные», «Воля? Настоящий?», «Любимые! Ждем!», «Утяшева такая хорошенькая», «Крутые, Ляся прям очаровашка, а Паша повзрослел», — прокомментировали пост подписчики.