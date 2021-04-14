Не удостоил приветствием: Бондарчук «не заметил» экс-жену с новым мужем на премьере «Чернобыля»

Режиссер, судя по всему, в не самых лучших отношениях с бывшей супругой.

Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма «Чернобыль» сделал вид, что не замечает пришедших в зал бывшую жену, модель Светлану Бондарчук, и ее нового мужа, фотографа Сергея Харченко. Он их просто проигнорировал и даже не удостоил приветствием, что многим бросилось в глаза.

При этом с другими гостями вечера Федор Бондарчук активно общался. Он со всеми здоровался, раздавал автографы и даже фотографировался с поклонниками, что, надо признать, происходит достаточно редко.

Отметим, что нынешняя жена Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, на премьеру «Чернобыля» в столичный киноцентр «Октябрь» не пришла. Полтора месяца назад она подарила наследника режиссеру и сейчас нянчится с крохотным Ванечкой дома.

Любопытно, что Федор Бондарчук даже показывал некоторым гостям вечера фотографии сына на своем телефоне. Правда, внимательно следил, чтобы журналисты снимки не увидели, сообщает «Комсомольская правда».

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