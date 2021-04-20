В испанском стиле: Ляйсан Утяшева в пышном черном платье из атласа покрасовалась на камеру

Ляйсан Утяшева в прошлом году отметила 35-летие. Девушка уже длительное время ведет шоу «Танцы». Она не скрывает, что хочет продолжать строить карьеру на телевидении. При этом несколько лет назад экс-гимнастка вернулась в форму после родов и создала свое танцевальное шоу. Жена Павла Воли неустанно работает и старается развиваться в разных сферах. Она даже продемонстрировала свое мастерство, как модели в шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ».

Примечательно, что Ляйсан все чаще пополняет гардероб новыми нарядами люксовых брендов. Она все чаще посещает светские рауты, поэтому старается одеваться с иголочки. Накануне девушка отправилась сниматься в новом ролике. Она примерила необычный образ. Утяшева облачилась в пышное черное платье с многослойной юбкой. Наряд из атласа в испанском стиле дополнили туфли. Спортсменка взяла в руки кастаньеты и стала зажигательно танцевать.

Наряд в пол с открытыми плечами подчеркнул стройную и узкую талию. Девушка ритмично двигалась, демонстрируя всю красоту своего образа. Поклонники восхитились красотой лука. Многие отметили, что спортсменка стала очень грациозной и женственной. Ее образ восхитил пользователей Сети.

«Такая страсть», «Ох, красота неописуемая», «Мне нравится, вы должны носить такие платья», «Ляся, это бесподобно», «Прям завораживаете», «Лучшие танцы», «Ваши ключицы — это огонь», — стали писать подписчики.

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