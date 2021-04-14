Редкий случай: Ани Лорак в намокшем бикини обнажила рельефные бедра на Мальдивах

Ани Лорак, в отличие от многих коллег, с самого начала строила сольную карьеру. Девушка выступала на «Евровидении» и подружилась с Филиппом Киркоровым. Она обычно гастролирует с фееричным шоу, но из-за пандемии ее выступления стали редкими. Однако артистка стала чаще отдыхать. В прошлом году она провела время с дочкой Софией в Греции. А недавно после нескольких месяцев плодотворной работы, она уехала на Мальдивы.

Так как о личной жизни Лорак рассказывает редко, поклонникам остается только догадываться, кто составляет ей компанию на отдыхе. Перед отъездом она не только увиделась с бывшим мужем, но и обнимала его на вечеринке у Киркорова. Это спровоцировало слухи о возможном воссоединении артистки с турецким бизнесменом. Однако пока девушка предпочла дразнить фанатов смелыми кадрами с отдыха, хотя обычно она предпочитает не оголяться.

Сначала Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим.ред.) покрасовалась на побережье в мини-шортах и темном лифе. А позже певица поделилась снимком, на котором оседлала доску для серфинга. Девушка была в алом бикини с лифом-бандо, который успел намокнуть. С веслом в руках она плыла по лазурной воде. Купальник подчеркнул каждый изгиб ее тела.

Поклонники восхитились красотой 42-летней артистки. Многие не подозревали, что под платьями она прячет прокачанное тело. «Просто идеальные формы», «На эти изгибы сложно не посмотреть», «Такая вся ладная», «Вот это бампер», «Женщина-мечта», «Красоты много не бывает», «Почему вы прячете такое богатство? Рельеф бедра — шик», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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