«Вот это формы»: 42-летняя Ани Лорак в лифе и мини-шортах продемонстрировала осиную талию

Ани Лорак — популярная украинская исполнительница. Девушка обладает впечатляющими вокальными данными, а также эффектной внешностью. В 42 года она может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. Несколько лет назад артистка рассталась со своим мужем Муратом Налчаждиоглу. Тогда она стала еще больше работать, а поклонники заметили, что девушка стала еще стройнее.

Обычно Лорак проводит свое свободное время с дочкой Софией. Они много путешествуют. Этой весной певица устроила себе отпуск и приехала на Мальдивы. На днях девушка покрасовалась в легком мини-платье на побережье. Обычно она не оголяется на камеру, но в этот раз артистка побаловала фанатов фото, на котором предстала в лифе от купальника и мини-шортах лимонного цвета. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) предстала с влажными волосами, которые сразу завились.

Певица продемонстрировала стройные ноги и рельефный пресс. Более того, Лорак засветила свой роскошный бюст.

«Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей», — похвасталась звезда.

Поклонники были поражены тем, как выглядит артистка. Многие стали осыпать ее комплиментами и называть богиней. «Вау, какая фигура. И ваши милые кудряшки», «Какая красотка! Приятного отдыха вам, дорогая», «Я балдею от вашей фигуры», «Не оторвать глаз от вас, Каролина. Любимая солнечная девочка», «Вот это формы», «Какая фигурка! Каролина, вы идеальная», «Каролиночка, ты богиня. Солнечная, яркая, жаркая, какие ножки», «Вот это ложбинка греха», — прокомментировали пост подписчики.

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