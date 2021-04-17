«Сочная со всех сторон»: Ани Лорак в мокром бикини подразнила роскошными формами в душе

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. Благодаря пандемии она смогла больше времени посвятить дочке Софии. Весь прошлый год они путешествовали. Но недавно артистка возобновила работу. Она выпустила несколько песен и сняла красочные клипы. Более того, певица стала чаще выходить в свет. Ее даже заметили с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, что спровоцировало слухи о возможном воссоединении.

Однако недавно Лорак улетела отдыхать. Певица публикует кадры, на которых позирует в одиночестве. При этом она не скрывает, что влюблена, но вот имя избранника хранит в секрете. Пока девушка предпочитает дразнить поклонников красочными фото. В 42 года она может похвастаться безупречной фигурой. Обычно Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) редко оголяется на камеру, но на этот раз она не устает хвастаться купальниками.

Очередной пост артистки поразил ее фанатов. Она предстала в полосатом мини-бикини, грациозно танцующая под уличным душем. Намокшая ткань купальника облегала ее фигуру. Лорак буквально манила к себе взгляды точеными формами. затем она продефилировала в леопардовом бикини на завязках.

Поклонники были сражены не только откровенными кадрами, но и красотой звезды. «Ох, какая богиня», «Грудь встала колом», «Господи, безупречная фигура», «Сочная со всех сторон», «Роскошная грудь и талия», «Такое даже не приснится», «Ой, красиво!», «Как это завораживает», «Вся мокрая, в листве, как нимфа», «Прям подарок небес», «Какая вы нереально красивая и горячая девушка, фигура огонь», — прокомментировали кадры подписчики.

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