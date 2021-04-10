Воссоединение: Лорак в небесных брюках и жакете предстала с бывшим мужем в особняке Киркорова

Ани Лорак последний год почти не появлялась в компании саунд-продюсера Егора Глеба, с которым начала встречаться вскоре после развода. Поклонники стали подозревать, что певица рассталась с молодым избранником. Однако недавно девушка заявила, что влюблена, но имя возлюбленного не рассекретила. При этом уже не первый раз артистка была замечена с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

9 апреля Филипп Киркоров решил устроить посиделки с друзьями в честь именин дочки Аллы-Виктории. Он пригласил Анну Нетребко с мужем и сыном, а также Александра Буйнова, Игоря Гуляева, Игоря Крутого и Лорак, которая пришла не только с дочкой Софией, но и экс-мужем. Певица предстала в черном жакете и небесных брюках с лампасами. Она общалась с гостями и даже спела с хозяином вечера, а ее наследница веселилась с другими детьми.

Примечательно, что за обеденным столом Лорак села рядом с Муратом. Они не демонстрировали чувств на публике, но весь вечер провели вместе. Более того, бизнесмен оделся в одном стиле с экс-супругой.

Киркоров признался, что позвал к себе домой только самых близких. По его словам, с каждым годом круг людей, которым он доверяет, становится все уже. Артист поблагодарил всех, кто разделил с ним маленькую радость.

«Ух, вечерок! Удался!» — отметил Киркоров.

Поклонники были удивлены тому, что Лорак снова общается с бывшим избранником. Как известно, ходили слухи о многочисленных изменах Мурата. А когда он получил развод, то стал встречаться с визажисткой Лилией из Киева. По всей видимости, его роман завершился расставанием.

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