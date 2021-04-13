Длинноногая и стройная: Ани Лорак в легком мини-платье с открытыми плечами предстала на белом пляже

Ани Лорак в этом году отметит 43-летие. Однако певица выглядит моложе многих своих сверстниц. Более того, она может похвастаться точеной фигурой. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она еще сильнее похудела, девушка неустанно работала и при этом воспитывала дочку Софию. Но недавно артистку стали замечать в компании экс-мужа. Однако пока она не объявляла о воссоединении.

13 апреля Лорак улетела отдыхать на Мальдивы. Девушка не рассказала, будет она одна наслаждаться теплой погодой или в компании кого-то из друзей и близких. Однако в первый же день певица принарядилась и устроила фотосессию на белом пляже. Артистка предстала в легком мини-платье с цветочным принтом и открытыми плечами. Рюши и шляпка придали образу женственности, а яркое платье цвета апельсина освежило образ. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры, включая длинные ноги.

«Пора принять свою порцию витамина D», — заявила звезда.

На пост сразу отреагировал Филипп Киркоров. «Wow», — написал он. Поклонники тоже оценили ее образ, а также поразились тому, как выглядит Лорак. «Ну красотка, наконец-то!», «Ноги безупречные», «Какие ножки. Какая дива», «Какая красивая и солнечная», «Куколка! Хорошего отдыха, набирайтесь сил», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Мальдивы стали одним из самых популярных курортов в том году. Недавно там отдохнули: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и другие звезды.

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