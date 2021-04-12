Сама грация: Ирина Пегова в приталенном платье мидакси запечатлелась с дочкой на Байкануре

Актриса побывала в знаковом месте, где увидела космический корабль. При этом девушка выглядела женственно и по-весеннему.

Ирина Пегова не скрывает свою любовь к родине. Она часто путешествует по России, наслаждаясь красотой полей, лесов и старинных построек. Сама артистка родилась в Выксе, где любит проводить время. Более того, она регулярно гостит у родных в деревне. В свои 42 года она может похвастаться достижениями в разных сферах. Девушка отлично танцует и может показать класс на льду. Однако она не перестает восхищаться представители многих профессии.

Еще на днях Ирина выступала на сцене театра, а теперь оказалась на Байкануре. 12 апреля там продет концерт, посвященный достижениям Юрия Гагарина, который первым покорил космос, а также Дню космонавтики. Актриса приехала с дочкой Татьяной на знаковое место. Они запечатлелись у космического корабля. Примечательно, что в такой день артистка принарядилась. Пегова облачилась в струящееся платье мидакси с цветочным принтом, которое подчеркнуло ее талию. А 15-летняя Татьяна предпочла короткую юбку прямого кроя, топ и тунику.

«60 лет прошло!» — с восторгом написала звезда.

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