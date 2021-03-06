Пуховики и модные платки: Ирина Пегова оделась с дочкой в одном стиле для прогулки по Пскову

Актриса устроила путешествие себе и 15-летней наследнице. Они оказались в Псковской области, где находится Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Ирина Пегова в свои 42 года может похвастаться внушительным количеством ролей в кино и театре. Также она успела проявить себя в разных других сферах. Девушка участвовала в «Танцах со звездами», где одержала победу, а также в проекте «Ледниковый период». Многие любят артистку за ее нестандартную фигуру и легкий характер. Однако в этом году она предпочла преобразиться и сильно похудела.

В начале весны Ирина несколько раз появилась на красной дорожке. Она не пропустила премьеру фильма «Только серьезные отношения», в котором сыграла с Александром Робаком. А на днях актриса устроила себе путешествие. Она отправилась в Псков с дочкой Татьяной, которой уже 15 лет. Они очень близки и дружны, поэтому свободное время проводят вместе.

«Псковский Кремль! Неожиданная утренняя прогулка сразу после поезда», — похвасталась в соцсети Пегова.

Она поделилась кадрами, на которых предстала с наследницей в дутых пуховиках и платках в русском стиле, которые в моде в этом сезоне. Мама с дочкой оделись в одном стиле для прогулки. Вскоре они также добрались до города Печоры, где смогли увидеть знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и пещеры.

«Мой голубоглазый ангел ! Печорские пещеры ! Как гласит монастырская летопись, пещеры были открыты в конце XIV века — в 1392 году», — отметила звезда. «А теперь несколько чудес: в дальних пещерах всегда одна и та же температура воздуха — примерно плюс 5 градусов; несмотря на то, что захоронено много людей и нет вентиляции, запах тления отсутствует, как говорят, воздух всегда чистый и свежий; еще там до 3 месяцев в песке без воды могут стоять цветы и оставаться свежими! Общая протяжённость пещер превышает 200 метров», — рассказала она.

Поклонники восхитились не только снимками, но и преобразившейся Ириной. Многие заметили, что с дочкой они очень похожи, а из образы вызвали восторг у фанатов. «Настоящая русская красавица», «Ирина, какая же вы классная женщина», «Прекрасная женщина и актриса», «Какие красивые», «Обожаю ваш стиль», «Даже в платках такие хорошенькие», «Дочка ваша копия», — прокомментировали пост подписчики.

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