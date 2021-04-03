«Красавицы»: постройневшая Пегова в укороченных брюках и жакете сводила дочку в Большой театр

Ирина Пегова в прошлом году почти не отдыхала. Даже во время самоизоляции она успевала работать. Потом актриса показала свои возможности в шоу «Ледниковый период». Несмотря на то, что ей было сложно, девушка дошла до финала. Несмотря на то, что артистку хвалили судьи, она вскоре решила преобразиться. 42-летняя звезда за несколько месяцев похудела, о чем сообщила сама. Теперь она все чаще выходит в свет, подбирая себе женственные образы.

Недавно Ирина съездила в Псков, а также в свою родную Выксу, но теперь вернулась в Москву. Актриса решила устроить себе и дочке приятный вечер. Они отправились в Большой театр, где посмотрели постановку «Русалка» Тимофея Кулябина. Для такого случая артистка облачилась в черный костюм с зауженными брюками и жакетом. Белая блузка с брошкой дополнила образ. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и выделил талию. За счет туфлей на шпильке Пегова вытянула силуэт.

Ее 15-летняя дочка Татьяна тоже облачилась в черный наряд. Они сделали игривые прически с хвостиками, поэтому больше были похожи на сестер, чем дочку с мамой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Даже друзья одарили комплиментами звезду. «Какие вы умницы! И красавицы!» — заявила Ева Польна. «Ирина, вам лучше с распущенными волосами, а именно к этому образу», «Как похожи мама с дочкой, обе красотки», «Так хорошо выглядите, фигурка огонь», «Хорошо выглядите, так держать!», «Обе хорошенькие, просто чудо», — прокомментировали пост подписчики.

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