Русская краса из Выксы: 42-летняя Пегова в расписном платке с бахромой порадовалась Масленице

Не секрет, что Ирина Пегова родом из небольшого городка Выкса в Нижегородской области. Именно оттуда актриса приехала покорять Москву. Девушка всегда отличалась весьма колоритной внешностью и пышной фигурой. В юности Ирина наоборот была очень худеньким ребенком. Об этом артистка рассказывала в интервью. Но по мере взросления у нее появились все необходимые женственные формы. Это совершенно не мешало Пеговой заниматься бальными танцами. Как подметил историк моды Александр Васильев, благодаря ритмичным танцам актриса заметно постройнела, у нее появилась талия.

Также Ирина Пегова в паре с Алексеем Тихоновым принимала участие в программе «Ледниковый период». Их пара очень полюбилась поклонникам. Каждый выход на лед был фееричным и ярким. С особым трепетом актриса относится к традициям и праздникам. Так, Пегова порадовалась Масленице. На свежем снимке актриса предстала в расписном платке с бахромой. Образ Пеговой дополнили алые щечки и легкий макияж.

«Русская Масленица мне всегда представлялась такой, как на картинах Кустодиева. На белоснежных улицах пестрый народ, уличные гулянья, кулачные бои, чучело Масленицы, катание на санях, чай из самовара и конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя день. Несмотря на то, что с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала и продолжает жить. Мне нравится , что у нас сохраняют эту традицию и гуляют по старинке — с размахом! В этом году отмечают Масленицу не только в воскресенье, а целую неделю — до 14 марта! На городских площадях по всей области развернули ярмарки с местными и фермерскими продуктами», — отметила актриса.

Смотрите также: