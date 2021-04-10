Вечерний променад: Лиза Галкина в розовой тунике и джинсах скинни порезвилась с братом

Дети Аллы Пугачевой устроили игры под луной. Максим Галкин подловил их в закоулке у замка.

Максим Галкин в прошлом году почти не покидал замок из-за пандемии. По этой причине шоумен обрадовался возобновлению гастролей. Также теперь наверстывает упущенное и Алла Пугачева. Певица тоже себя оберегала, но теперь с радостью ходит в гости к друзьям, а также посещает светские рауты и вечеринки. Не так давно Примадонна увиделась с Кристиной Орбакайте, своими внуками и внучкой. Она повеселилась на детской вечеринке.

А вот в обычные дни родителям не дают скучать двойняшки Лиза и Гарри. Малыши уже ходят в школу, но всегда придумывают себе новые занятия. Галкин всегда хвастается тем, какой хозяйственный у него сын. Он может дома все починить сам или помыть окна. А вот Лиза играет на фортепиано, интересуется модой и демонстрирует множество талантов. 10 апреля звездная семья устроила вечерний променад. Максим подловил наследников в закоулке у замка.

Гарри предстал в объемном пуховике и шапке в тон. Мальчик отчеканивал шаг пол луной.

«Пойдемте! Курсанты», — шутливо произнес мальчик «Мужчина в расцвете сил», — одарила его комплиментом сестра.

Потом сын Примадонны побежал навстречу темноте. Рядом с ним шла Лиза, облаченная в джинсы скинни и нежно-розовую тунику. Девочка повязала поверх черный шарф и надела шапку.

«Я чудовище»: — заявила она, идя в развалку. «Я в домике»: — спрятался в собственном пуховике ее брат.

Игры двойняшек рассмешили Галкина. Он наблюдал за малышами во время прогулки. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что дети звездной пары растут очень смышлеными. Также пользователи Сети видят в них искренность и актерский талант.

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