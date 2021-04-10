Нежные и красивые: Лиза Галкина в платье из шифона станцевала с дочкой Кристины Орбакайте

На семейном празднике младшая дочка Аллы Пугачевой станцевала со своей тетей, которая старше ее всего на два года.

Алла Пугачева гордится своей большой семьей. Певица с радость устраивает посиделки в своем замке, когда дочка Кристина Орбакайте приезжает из США. Самой певицей некогда скучать, так как порой к ней приходят внуки. Не дают ей грустить и двойняшки Лиза и Гарри, которые очень быстро растут. Недавно Примадонна смогла увидеть своих родных на семейном празднике. Ее внучка Клавдия с размахом отметила 9-летие.

Примечательно, что на вечеринке Пугачева побывала с мужем Максимом Галкиным и двойняшками. Певица не только принарядилась, но и развеялась с маленькими гостями. Она участвовала в развлекательных мероприятиях с Лизой и даже бросалась бумажными конфети. Виновница торжества была в лазурном платье из органзы с декором в виде бабочек. Она даже спела для всех на сцене. В какой-то момент Клавдия взяла за руку Лизу.

Младшая дочка Примадонны для такого вечера облачилась в пышное платье из шифона с цветочным принтом. Девочка даже станцевала с именинницей. Ее брат Гарри тоже показал класс на танцполе. Трогательными кадрами в соцсети поделился Галкин.

«Яркие и теплые воспоминания о дне рождения Клавочки», — отметил юморист.

Поклонники восхитились красотой дочки Орбакайте. Девочка, по их мнению, все больше становится похожа на маму. Также восхитились они дружбой малышей. «Какая чудесная девочка! Удивительный взгляд прекрасных глаз», «У Клавы взгляд мамы, такой же нежный! Все очень красивые», «Клавочка настоящая леди, впрочем, как и мама», «Платья у девочек просто фантастические», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: