Три поколения вместе: 71-летняя Алла Пугачева сделала редкое семейное фото с детьми и внуками

Алла Пугачева обычно не частая гостья на светских раутах или праздниках. Однако она не смогла пропустить день рождения своей внучки Клавдии. Кристина Орбакайте не так давно вернулась в Москву с мужем Михаилом Земцовым и наследницей. Почти всю зиму они провели в США. Певица организовала банкет в честь девятилетия дочки. Темой вечера стала весна, поэтому все было украшено цветами и бабочками.
На празднике собралось много людей. Поздравили Клавдию друзья семьи: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, а также дети Жасмин. Пугачева пришла в ресторан с мужем Максимом Галкиным. Пара привела с собой детей: двойняшек Лизу и Гарри. В этот вечер веселились все. Даже Примадонна позволила себе зажечь на танцполе. Алла Борисовна облачилась в монохромный наряд. Она даже сделала новую стрижку с рваными прядями у лица.
Орбакайте поделилась редким семейным фото, сделанным во время вечеринки. Примадонна позировала с мужем, своими детьми, а также внуками. На празднике отметился даже ее старший внук Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой. Для полной картины не хватало лишь сына Кристины Дени Байсарова. Напомним, что он живет в Лондоне, где снимает квартиру. Но на фото все равно было вместе три поколения.
«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», — написала Орбакайте.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пугачева выглядит очень молодо и стильно. «Клава копия папы», «Невестка с опаской смотрит на свекровь. Кристина просто обворожительная», «Ну умеет же Пугачева одеться красиво и по годам», «Никита копия отец!», «Алла прекрасна», «Светлые, красивые, любимые», — прокомментировали пост подписчики.