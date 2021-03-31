Три поколения вместе: 71-летняя Алла Пугачева сделала редкое семейное фото с детьми и внуками

Кристина Орбакайте собрала почти всю семью вместе на празднике в честь своей дочки Клавдии.

Алла Пугачева обычно не частая гостья на светских раутах или праздниках. Однако она не смогла пропустить день рождения своей внучки Клавдии. Кристина Орбакайте не так давно вернулась в Москву с мужем Михаилом Земцовым и наследницей. Почти всю зиму они провели в США. Певица организовала банкет в честь девятилетия дочки. Темой вечера стала весна, поэтому все было украшено цветами и бабочками.

На празднике собралось много людей. Поздравили Клавдию друзья семьи: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, а также дети Жасмин. Пугачева пришла в ресторан с мужем Максимом Галкиным. Пара привела с собой детей: двойняшек Лизу и Гарри. В этот вечер веселились все. Даже Примадонна позволила себе зажечь на танцполе. Алла Борисовна облачилась в монохромный наряд. Она даже сделала новую стрижку с рваными прядями у лица.

Орбакайте поделилась редким семейным фото, сделанным во время вечеринки. Примадонна позировала с мужем, своими детьми, а также внуками. На празднике отметился даже ее старший внук Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой. Для полной картины не хватало лишь сына Кристины Дени Байсарова. Напомним, что он живет в Лондоне, где снимает квартиру. Но на фото все равно было вместе три поколения.

«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», — написала Орбакайте.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пугачева выглядит очень молодо и стильно. «Клава копия папы», «Невестка с опаской смотрит на свекровь. Кристина просто обворожительная», «Ну умеет же Пугачева одеться красиво и по годам», «Никита копия отец!», «Алла прекрасна», «Светлые, красивые, любимые», — прокомментировали пост подписчики.

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