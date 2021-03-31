«Волшебный праздник»: Максим Галкин в восторге от вечеринки, которую Кристина Орбакайте устроила в честь дочери

Накануне певица Кристина Орбакайте и ее муж Михаил Земцов отмечали день рождения своей наследницы Клавдии, девочке исполнилось девять лет. В прошлом году день рождения Клавы совпал с началом пандемии коронавируса, и празднование пришлось отменить, но зато теперь звездное семейство решило себя ни в чем не ограничивать.

Вечеринка в честь Клавы Земцовой прошла в одном из столичных ресторанов. Виновница торжества пела для своих гостей и с удовольствием позировала с ними для фото.

Снимками, на которых Клава запечатлена в компании близких друзей, на своей страничке в Instagram поделился Максим Галкин. Шоумен поблагодарил Кристину Орбакайте за роскошный праздник.

«Спасибо, дорогая Кристиночка, за чудесный волшебный праздник для детей в честь дня рождения твоей прекрасной Клавы!» — написал Максим Галкин.

Он также перечислил имена всех детей, которые запечатлены вместе с виновницей торжества.

«На первом фото Клава, Гарри и Лиза. На втором — Стефания, Лиза, Настя, Гарри, Клава, Алла-Виктория, Маргарита и Мия», — добавил Максим Галкин.

Конечно же, на вечеринке Клавдии была и ее знаменитая бабушка Алла Пугачева. Алла Борисовна, к слову, в последнее время довольно часто выходит в свет.

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