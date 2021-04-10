«Какая крашиха»: Нюша в боди с глубоким вырезом сверкнула пышным декольте в ванной

Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Девушка привыкла находится в центре внимания. Она не перестает ухаживать за собой и носить женственные наряды даже после замужества. Игорь Сивов свою избранницу поддерживает во всем. Не удивительно, певица с радостью появляется на публике в ультрасоблазнительных образах. Нюша недавно отдохнула на Мальдивах, где без стеснения появлялась в бикини.

А по возращению в Москву она примерила пышное платье со шнуровкой. В нем она собиралась выйти на красную дорожку, но в итоге лишь покрасовалась с дочкой Симбой на камеру. А вот выходные певица провела насыщенно. Вечер субботы, 10 апреля, она решила начать с пикантного фото, которое опубликовала в соцсети. В кадре Нюша предстала в черном боди с откровенным декольте. Она накинула поверх кожаный плащ, но не прикрыла прелести фигуры.

Девушка позировала у белоснежной ванны. Она засветила загорелые бедра и округлую грудь. На ее шее красовалось ожерелье.

«Чем бы наполнили ванную..?» — написала звезда.

Смелый образ молодой мамы изумил ее поклонников. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто девушку подверг критике. «Давно трусов не было», «Миссис Смит, вы слишком совершенны для этого мира», «Боже, какая красота», «Какая крашиха», «Очень похожа на Лорак», «А грудь настоящая?», «Раньше была скромнее», «От нашей Нюши ничего не осталось», «Мама в разносе», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: