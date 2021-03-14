«Глаз не оторвать»: Нюша в прозрачном корсете и кружевных панталонах примерила сапоги на подвязках

30-летняя певица Нюша в статусе молодой мамы и жены заработала амплуа секси. Благо, избранник артистки Игорь Сивов не возражает против экспериментов любимой. Мало того – поддерживает ее в этом, отвечая хейтерам в Сети, что наслаждается видом своей жены. Кроме того, считает он, его возлюбленной явно есть что показать.

В последнее время артистка стала все чаще использовать для своих сценических и вечерних образов элементы корсетов. Недавно она появилась на вечеринке, организованной в честь дня рождения проекта тиктокеров Dream Team, в прозрачном мерцающем корсете, кардигане и брюках палаццо.

И вот опять очередной лук в том же духе. На сей раз звезда похвасталась образом, составленным для вечеринки в честь 30-летия Насти Ивлеевой, из элементов бельевого стиля: прозрачной блузке-корсете, панталонах с кружевами и сапогах на чулочных подвязках.

«Как вам образ? Мне образ нравится», — подписала она фото, обнародованное в личном блоге.

Стоит отметить, что далеко не все поклонники певицы разделили ее восторг по поводу аутфита.

«Наряд странный», «Не обижайтесь, но наряд не очень», «Пижама-пати?», «Ужас какой-то», «Ужас», — написали фолловеры.

Ну а верные почитатели звезды оказались иного мнения. «Мне очень понравился образ. Прям офигенный», «Классная, красотка, милая, супер, шикарная!», «Нереальная», «Конфетка», «Бомбическая», «Глаз не оторвать», — отметились они.

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