«Завистливые курочки только кудахчут»: Нюша в трусиках сексапильно блеснула упругим «персиком»

Певица Нюша не перестает радовать поклонников соблазнительными снимками с отдыха. На одном из таких пикантных кадров поп-дива предстала в мокром бикини, призывно блеснув наливным «персиком». Омываемая волнами, возлюбленная Игоря Сивова похвасталась бронзовым загаром и упругими прелестями фигуры.

Поклонники певицы лишились дара речи, увидев стройные ножки и подтянутые бедра звезды. Выглядит Нюша и правда весьма соблазнительно. Поп-диве есть, что показать. При своей внешней хрупкости она обладает весьма пышными формами и чувственными округлостями. Многие задались вопросом: как муж позволил ей оголиться на пляже?

«Стыд какой! Спасибо хоть не голышом», «Срамота! Это уже перебор», «А как по мне, так просто супер!! Завистливые курочки только кудахчут», «Секси-мекси!! Бомбита», «Суперская, какой у вас шикарный поплавок», «Чувственно, наша мулаточка», «Ого-го!! Вот это прелести», «Муж-то не взревновал?!», «Вся такая загорелая, а белые местечки-то остались?!», «Озорница», «Трусики прям огонь!!», «Все что могла показала», «Милашка», — пишут фолловеры.

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