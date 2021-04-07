Две куколки: Нюша в платье-бюстье со шлейфом запечатлелась с двухлетней дочкой

Нюша уже давно стала женой и мамой. Девушка не скрывает, что ей нравятся такие перемены в жизни. Она успешно совмещает карьеру и материнство. Если первое время певица прятала наследницу Симбу, то теперь дочка часто сопровождает маму на важных мероприятиях. А так как артистка любит принарядиться, то она подбирает стильные образы и своему ребенку. Все чаще звезда использует стиль family look.

Недавно состоялась премия «Жара». Нюша собиралась блистать на красной дорожке, но приехала, когда церемония награждения уже началась. Однако теперь певица похвасталась образом, который готовила для мероприятия. Она позировала на полу в своем особняке в пышном платье-бюстье со шлейфом цвета «тиффани». Женственности образу придавали босоножки белого цвета и шнуровка в области декольте.

Двухлетняя дочка артистки позировала с мамой в пышном платье такого же цвета, но у нее была многослойная цветная юбка и принт в виде цветов. Нюша рассказала, что ее наряд сшит из переработанных вещей.

«Я хотела выйти в recycle платье на красную дорожку и обсудить важную тему — осознаное потребление», — отметила она.

Поклонники похвалили певицу, которая переживает за экологию. Также многих умилили ее образы с наследницей. «Красотки какие, загляденье», «Огненное платье», «Ню, какая ты красотка! Платье шикарное», «Нюша в этом наряде сама нежность!», «Принцессы», «Симбочка, ну такая малявочка!», «Такие классные», — прокомментировали пост подписчики.

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