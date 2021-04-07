«Формы прям аппетит вызывают»: Муцениеце в алом секси-бикини грациозно нырнула в воду

Бывшая жена Павла Прилучного показала, как должен у всех начинаться день. Она порезвилась на Мальдивах.

Агата Муцениеце известна как актриса и идеальная мама. Она родила от Павла Прилучного дочку Мию и сына Тимофея. Девушка с радостью с ними играет, придумывает конкурсы и необычные развлечения. Однако после развода она стала больше работать и ухаживать за собой. Девушка преобразилась, сменив прическу. Также теперь она больше занимается спортом. А на днях артистка впервые улетела отдыхать на Мальдивы без детей.

Теперь Агата наслаждается отдыхом. Она взяла с собой роскошные наряды и много купальников. Девушка делает все, на что у нее не хватает времени. При этом утром она по-традиции бегает. На этот раз ее тренировка завершилась эффектно. Она сняла лосины и грациозно нырнула в бассейн. При этом Муцениеце засветила рельефные бедра и округлые ягодицы. Она вынырнула из воды и блеснула грудью в намокшем лифе.

«Ну и кто сказал, что рая нет?» — вопрошает звезда.

«Поплавком-то, как вильнула», «Люблю мокрые бикини, лисьи носики видны», «Во всей красе, ну просто зависть берет», «Такая цыпочка и одна», «Орешек просто ух!!», «Формы прям аппетит вызывают», — прокомментировали пользователи Сети.

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