Агата Муцениеце в мокром лифе-бандо оголила свои «наливные дыньки»

Агата Муцениеце уже год является свободной девушкой. Она получила развод от Павла Прилучного. Поклонники уверены, что случившееся пошло ей только на пользу. Актриса похудела и сменила имидж. Теперь и карьера Агаты пошла в гору, поэтому она второй раз отправилась на Мальдивы за последние полгода. На этот раз девушка прилетела на райские острова без детей.

Ходят слухи, что у Агаты появился новый ухажер. Однако сама актриса не комментирует сплетни. На отдыхе она сама себя снимает на камеру. Первый день у нее прошел насыщенно. Она успела почитать книгу, позагорать и поплавать с маской и ластами. Вечером девушка насладилась красочным закатом. Она предстала в алом купальнике-бандо. Лиф едва скрыл ее пышный бюст. На теле Муцениеце блестели капли воды.

«Видите, закат? Это еще не все. Такой вот у меня сегодня ужин», — похвасталась она.

Поклонники стали писать Агате сотни комплиментов:

«Она свободна? Я бегу», «Просто богиня какая-то», «На закат сложно смотреть, когда тут такие дыньки», «А лиф не теряете?!», «Такая мокрая и соблазнительная», «Одной любоваться закатом нельзя».

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