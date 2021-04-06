«О, Господи! Женщина, запахнись!»: Муцениеце игриво засветила грудь во всей красе на Мальдивах

Агата Муцениеце стала знаменита, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Тогда она встретила Павла Прилучного и вышла за него замуж. Почти десять лет они прожили вместе, но в 2020 году девушка ушла от актера с двумя детьми. Их расставание было для многих неожиданностью. Однако актер вскоре уехал отдыхать с новой избранницей Мирославой Карпович. До сих пор он не комментирует личную жизнь, хотя и живет со звездой сериала «Папины дочки».

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А вот Агата сосредоточила внимание на работе. Она постройнела и похорошела. Карьера девушки пошла в гору, поэтому она снова улетела отдыхать на Мальдивы. На этот раз актриса не стала брать с собой сына и дочку. Поклонники подозревают, что компанию ей мог составить мужчина. Уже несколько месяцев ходят слухи, что за Муцениеце ухаживает олигарх.

«Ну что друзья? О, Господи! Женщина, запахнись! Я прибыла на место. Отдых! Я не представляла, что здесь будет так классно! Это не моя вилла, моя будет на воде, но ребята!» — похвасталась звезда.

Поклонники были восхищены природной красотой актрисы, так как она предстала без макияжа. Формы Муцениеце многих свели с ума:

«Какая красотка», «Как круто», «Пашка точно зарыдал», «Таким формам только завидовать», «Просто бомбита», «Лучше и представить нельзя».

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