«Вот там ты мне сделаешь предложение?»: Муцениеце в рубашке оверсайз и мини-шортах погуляла на Мальдивах

Актриса приехала отдыхать на райские острова в одиночестве, но призналась, что скоро будет не одна.

Агата Муцениеце в прошлом году начала новый этап в жизни. Она ушла от Павла Прилучного, с которым прожила почти 10 лет. Теперь девушка сама заботится о сыне Тимофее и дочке Мие. При этом после развода у нее карьера пошла в гору, поэтому она активно снимается в разных проектах. Поклонники отмечают, что актриса похорошела за последние месяцы. Она сменила имидж, представ с новой прической.

В апреле Агата отправилась в отпуск. Она снова решила провести время на Мальдивах, но теперь без детей. За малышами в ее отсутствие приглядывает Прилучный, который сразу повел их в кино и боулинг. Стоит отметить, что уже несколько месяцев ходят слухи, что за артисткой ухаживает олигарх. Поклонники заподозрили, что именно с ним может отдыхать звезда. Сама Муцениеце признается, что действительно скоро у нее будет компания.

6 апреля вечером она переоделась, облачившись в майку, шорты и рубашку оверсайз. Артистка выдержала стиль total black. Она похвасталась нарядом, засняв себя на камеру. При этом она была с влажными волосами и без макияжа.

«Как вам мой total black look. Не считая red face. Во-первых, я хочу дурацкую панамочку, как все носят. И да, мне нужен крем солнцезащитный», — поделилась актриса.

Она отправилась на велопрогулку. При этом Агата заметила песчаную косу. Ей очень понравилось это место. «А вот там ты мне сделаешь предложение, да? Насть», — заявила девушка. Как оказалось, скоро к ней прилетит подруга Настя Кудри.

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