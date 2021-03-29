Анна Нетребко в платье в пол с цветочным принтом подразнила «ложбинкой греха»

Оперная дива во время фотосессии у себя дома позволила себе смелый образ.

Анна Нетребко не так давно гостила в Санкт-Петербурге. Раньше она жила в культурной столице, поэтому у нее там до сих пор есть своя квартира. Артистка любит вести активный образ жизни. Свободное время она всегда посвящает походам в музеи, театры, а также прогулкам по интересным местам. А вот дома ее ждет дружная компания. После отпуска в Дубае она вернулась в Вену, где живет много лет.

Поклонники восхищаются не только мудростью Анны, но и ее чувством стиля. Она всегда умело подбирает себе образы. При этом оперная дива отмечает, что ее фигура далека от идеала. Однако она собирает такие аутфиты, в которых выглядит стройной и стильной. Накануне Нетребко устроила фотосессию у себя дома. Сначала она позировала в шелковом костюме на кухне, держа в руках бокал.

Позже Оперная дива переоделась в яркое платье в пол с цветочным принтом. На ее голове красовался венок из живых цветов.

«Прям идет отчаянная работа! Мне так хочется съесть эту клубнику, ой! Шампанское-то мы уже выпили! Нам уже веселее!» — похвасталась она.

На камеру Анна продемонстрировала свое декольте, засветив роскошный бюст. Фотосессия прошла весело и непринужденно. Оперная дива в очередной раз доказала, что может дать фору более молодым коллегам и взывала восторг у своих поклонников. Свою «ложбинку греха» она показывает очень редко, предпочитая более сдержанные наряды.

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