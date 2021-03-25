Стиль аристократки: 49-летняя Нетребко в пальто небесного цвета и на шпильках вышла в свет в Вене

Анна Нетребко в начале этого года гостила сначала в Москве, а потом в Санкт-Петербурге. Она не скрывает, что любит свою родину и готова всегда возвращаться в квартиру в культурной столице, а также гулять по уже давно изведанным улицам. Компанию ей составляли муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. Артистка много выступала, чему была рада после нескольких месяцев логдауна в Австрии, где живет уже много лет.

Однако недавно Анна вернулась в Вену после отпуска в Дубае. Она вновь редко покидает свой дом, готовит кулинарные изыски, чтобы порадовать близких, и пополняет гардероб стильными обновками. Однако оперная дива любит активный образ жизни и всегда находит, чем себя занять. На этот раз Нетребко посетила дворцовый комплекс Бельведер в стиле барокко. Она всегда продумывает свои образы, и на этот раз ее наряд был очень элегантным.

49-летняя певица предстала в небесном пальто в клетку с меховыми манжетами. Она дополнила лук сумкой в тон и бархатными ботильонами на шпильке. На ее голове красовался шелковый платок сливочного цвета. К слову, платки в качестве головных уборов стали хитом этого сезона. Также Анна показала свой костюм в кремовых тонах с юбкой-футляром. Платок она повязала на шею, создав второй образ.

Оперная дива прогулялась по территории дворца. Она восхитила поклонников своей постройневшей фигурой. В 49 лет Нетребко обладает моложавым видом. При этом она признается, что не любит спорт, а ее вес остается неизменным.

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