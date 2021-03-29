«Репортаж из нашей квартиры!»: Нетребко в сливочном костюме с брюками клеш позировала у плиты

Оперная дива устроила фотосессию в Вене, где живет уже длительное время.

Анна Нетребко привыкла вести активный образ жизни. Она признавалась, что почти не бывает одна. Дома у нее часто гостят родственники. Также артистка постоянно путешествует. Она только два раза в этом году побывала в России. Теперь оперная дива находится в Вене, куда перебралась жить много лет назад. Она признается, что любит этот город. Ко всему прочему, оттуда ей проще добираться до других европейских городов.

Только благодаря пандемии Анна смогла больше времени проводить дома. Она любит готовить, поэтому много времени проводит у плиты. Также артистка любит наводить порядок и своими руками преображать старую мебель. Но накануне Нетребко решила устроить фотосессию у себя дома.

«Острый репортаж из нашей квартиры! Мы все очень сосредоточенно работаем! Работа кипит! А что у нас тут — жрать и пить! Вкусняшки», — похвасталась она.

Нетребко прошлась по роскошной кухне, где есть много места для работы, стол-остров с раковиной и плитой, а также барными стульями с золотистой отделкой. На полках можно увидеть тарелки, вазы и статуэтки.

Перед камерой Анна позировала в шелковом костюме сливочного цвета с ненавязчивым цветочным принтом. Блузка-халат с меховыми манжетами и брюки клеш подчеркнули ее фигуру. Оперная дива стояла у плиты, грациозно держа в руках бокал.

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