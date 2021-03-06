«Ну ведь хороша!»: Нетребко в купальнике взбудоражила поклонников рельефными ногами на пляже

Оперная дива поделилась смелыми кадрами с побережья в Дубае. Она не постеснялась показать свою фигуру.

Анна Нетребко не скрывает, что очень любит Россию. Долгое время она жила в Санкт-Петербурге, но потом перебралась в Австрию. При этом певица каждый год ездит к родным в Краснодар и любит проводить время в Нью-Йорке, где у нее тоже есть жилье. Однако из-за пандемии даже у оперной дивы график гастролей изменился. Она впервые просидела дома три месяца. Но потом ей удалось снова начать выступать.

Еще недавно Анна с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго была в Москве. Она давала концерты и даже побывала в гостях у Филиппа Киркорова. А в начале марта артистка устроила себе первый отпуск за долгое время. Она прилетела в Дубай, где решила понежиться на пляже. Обычно певица не делится снимками в бикини. На этот раз Нетребко все же устроила фотосессию, представ в купальнике в лучах жаркого солнца.

На одном из кадров 49-летняя звезда прикрыла прелести фигуры легкой туникой. При этом она выставила вперед стройную ногу с красивым рельефом.

Также Анна искупалась сыном. На кадрах ее накрыло волной. Она буквально поплескалась в морской пене.

«Когда в последний раз попытался найти свои трусы», — шутливо подписала кадры артистка.

Поклонники восхитились непосредственностью и красотой оперной дивы. «Красавица, а ножки какие», «Так там же строго с наготой!!! Там даже туристам нельзя показывать свои прелести!», «Ноги длиннее парусника!!! Красавица на все времена», «Девчонки они всегда девчонки, кокетки. Ну ведь хороша!», «Все золото к этим ногам», «О, вот и Афродита из пены морской показалась», «Кадры в море просто потрясающие, все здорово», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: