«Ох уж эти ножки»: Лопырева в шелковом платье цвета «шампань» сразила поклонников фигурой

Жена Игоря Булатова проводит время в Дубае, где не только отдыхает, но и участвует в фотосессиях.

Виктория Лопырева в свое время выиграла конкурс «Фотомодель Дона». Это позволило ей позже стать обладательницей титула «Ростовская красавица», а потом и «Мисс Россия». В свои 37 лет она продолжает поражать поклонников своей красотой. Два года назад девушка стала мамой. Она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова, который позже взял ее в жены. После родов блондинка быстро вернулась в форму.

Вот уже больше года Виктория предпочитает путешествовать. Она приезжала в Москву в этом году на один день на вечеринку к подруге. В основном модель проводит большую часть времени в Дубае, где у нее появилось много друзей. Несколько лет подряд она организовывает в Арабских Эмиратах фестиваль «Матрешка». Также Лопырева часто участвует в фотосессиях. На днях она увиделась с друзьями, а также успела сняться в ролике.

На кадрах модель предстала в шелковом платье-сорочке цвета «шампань». Она дополнила образ босоножками на шпильке, сделав акцент на стройных и загорелых ногах. Фигура молодой мамы сразила пользователей Сети. Многие посчитали, что девушка их дразнит своей красотой.

«Интересно есть такое платье на коротконогих?», «Просто огонь. Длинна ног равна двум экваторам», «Ох уж эти ножки», «Сразу видно ростовскую красоту», «Смотрю и восторгаюсь!», «Королева», «Платье просто идеально сидит», «Барби нашего разлива», — прокомментировали пост подписчики.

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