«Тренд этого сезона»: Лопырева надела шелковое платье с лимонными босоножками

Модель с наступлением весны пополнила гардероб актуальной обувью и аксессуарами. Она оставила в магазине порядка 160 тысяч рублей.

Виктория Лопырева редко приезжает в Москву. Она предпочитает много путешествовать, а после рождения сына Марка Лео девушка постоянно оказывается в теплых странах. Блондинке понравилось жить в Дубае, поэтому она приезжает туда, когда начинается сезон с комфортной погодой. Там девушка участвует в фотосессиях, видится с подругами. Если в прошлом году она соблюдала самоизоляцию, то теперь наслаждается жизнью.

Вот уже месяц Лопырева находится в Дубае. Хоть недавно там усилили меры безопасности в связи с пандемией, она уверена, что скоро сможет снова оказаться на красных дорожках. Накануне девушка устроила шопинг. В полосатом платье миди и туфлях-лодочках она прошлась по бутикам и купила самые актуальные аксессуары, а также обувь для весны и лета.

Придя домой, Виктория решила похвастаться обновками. Из пакета она достала лимонные босоножки Bottega Veneta с квадратным мысом и застежками в виде тонких ремешков. Такая пара стоит 69 тысяч рублей. В придачу к ним модель подобрала сумку-пельмень в тон, которая обошлась девушке в 90 тысяч рублей.

«Я редко делаю распаковку, но решила поделиться. Закупила Bottega Veneta. Купила классные босоножки. Помните, вы мне помогали выбирать? Хочу сказать большое спасибо за помощь. Выбрала желтый цвет, потому что это тренд этого сезона. И это еще не все. Так как у нас сумку к обуви подбирать уже не тренд, но все таки я подумала, что вот такая сумка в дополнение к босоножкам — будет очень круто», — похвасталась звезда.

Также Лопырева получила посылку с цепочками разных видов. Она отметила, что массивные украшения продолжают быть на пике популярности. Модель надеется, что скоро сможет их носить.

Чтобы наглядно показать поклонникам, как можно применять такие аксессуары. Виктория облачилась в шелковое платье-сорочку изумрудного цвета. Модель дополнила ее новыми босоножками и сумкой. У нее получился яркий весенне-летний аутфит.

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