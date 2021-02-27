Привлекают внимание: Бузова, Лопырева и Муцениеце предстали на пляже в самых модных туниках предстоящего лета

Зима обычно кажется очень долгой, но вслед за 23 Февраля на горизонте замаячила весна. А это значит, что приближается жаркая пора отпусков. Ранее фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала читателям портала Teleprogramma.pro о самых трендовых бикини этого лета.

Теперь мы решили узнать, с чем носить купальники: не секрет, что туники, парео и рубашки оверсайз давно стали главными атрибутами на отдыхе.

Настя Каменских

Многие знаменитости уже успели отдохнуть на Мальдивах, а также в Дубае. Одной из тех, кто на пляже всегда привлекает к себе внимание является Настя Каменских. Певица обладает пышными формами, которые любит подчеркивать эффектными бикини. Но для прогулки по побережью артистка выбирает изящные наряды.

«Замечательное время — лето, когда начинается сезон отпусков, яхт, выездных мероприятий и множества праздников. Нежные, светлые короткие платья-футболки из хлопка, как у Насти Каменских, отлично подойдут для прогулок и вечернего времяпрепровождения», — отметила эксперт.

Ольга Бузова

Ольга Бузова тоже успела отдохнуть на райских островах. Девушка всегда берет с собой множество купальников. На этот раз она не только подбирала туники-рубашки нежных тонов, но и парео в тон бикини, что смотрелось очень стильно.

«Цветы и бабочки — классические принты, встречающиеся в пляжных коллекциях постоянно. Они символ женственности, легкости и красочности, поэтому не бойтесь их использовать. Ольга Бузова в цветочном кейпе смотрится очень нежно и элегантно», — пояснила Бжедугова.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева уже год путешествует по теплым странам, а загар стал частью ее образа. На пляже она все чаще не загорает, а позирует в бикини. Модель знает, как привлечь мужское внимание.

«Кейп, парео, шифоновая накидка будет хорошим завершением пляжного образа, в которой можно будет прогуляться до пляжного кафе. Шелковый вариант, как у Виктории Лопыревой, точно выделит вас из толпы, но принт здесь, пожалуй, слишком кричащий. Не бойтесь играть разными цветами, сейчас в моде бирюзовый и коралловый, солнечно-желтый и цвет топленого молока, нежно-сиреневый и насыщенный алый, изумрудный и фуксия», — добавила Анна.

Светлана Лобода

Светлана Лобода давно стала богиней пляжа. Певица обладает роскошной фигурой, которую любит показывать в дерзких бикини. А так как отдыхает она на дорогих курортах, то ее купальники люксовых брендов дополняют туники известных марок.

«Огромную роль в образе также играют и аксессуары. Подчеркните линию шеи с помощью украшений! Широкая цепь или жемчужная нить будет смотреться здорово в сочетании с купальником. Футуристичные очки и массивное ожерелье делают пляжный образ Лободы почти вечерним. Шляпа с широкими полями также отлично дополнит подобный образ», — отметила эксперт.

Пелагея

Мало кто догадывался, что за пышными платьями Пелагея скрывает роскошную фигуру. Певица на отдыхе любит носить бикини с элегантными платьями или пончо. Блондинка знает, как выглядеть женственно.

Ксения Бородина

Ксения Бородина не раз говорила, что знает грань между привлекательностью и вульгарностью. Телеведущая любит дополнять бикини красочными нарядами. Не так давно она отметилась в комплекте в пижамном стиле.

«Порадовала хорошим вкусом Ксения Бородина, надев для пляжной прогулки шелковый комплект с этническими мотивами поверх купальника», — заявила Бжедугова.

«Хочу отметить, что этника всегда смотрится органично и уместно на пляже. Так что если вы мечтали заплести себе экзотические косички, как Ольга Бузова, не вижу причин себе в этом отказывать! А юбки и платья из тюли и сатина, как у Агаты Муцениеце — классный вариант для пляжной вечеринки», — добавила Анна.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

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