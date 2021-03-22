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Кружевной аутфит: Лопырева в белоснежном платье миди запечатлелась в Дубае

Телеведущая подчеркнула образ нежными аксессуарами.

Кружевной аутфит: Лопырева в белоснежном платье миди запечатлелась в Дубае
Виктория Лопырева на отдыхе. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева поделилась свежим снимком в силуэтном платье молочного цвета. Знаменитость надела его на открытие нового отеля в Дубае.

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года слегка завила локоны и облачилась в наряд приталенного силуэта. Виктория выбрала кружевную ткань для своего платья длины ниже колена. Аутфит цвета лепестков ромашки перекликался с аксессуарами Лопыревой — босоножками и сумочкой с крупными жемчужинами.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева в Дубае. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

«Я влюбилась в ваш образ, женственная очень», «Какой вид!», «Очень красивый образ», «Какая вы красивая», «Роскошная», «Какое красивое платье», «Эксклюзивный образ», «Головокружительно», «Сама нежность», — написали комплименты Виктории ее поклонники.

Напомним, что у модели есть сын Марк Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Кадры с мужем звезда показывает не так часто, как снимки с малышом.

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