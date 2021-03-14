Больше не мамина дочь: Александра Морозова сменила псевдоним на собственной имя

Старшая дочь певицы Славы — 22-летняя Александра Морозова — заявила в Instagram, что отказывается от творческого псевдонима «Мамина Дочь» и дальше будет строить музыкальную карьеру под собственным именем. Девушка поделилась, что это решение далось ей нелегко, но она верит в то, что поступает правильно.

«Сценический псевдоним «Мамина Дочь» — это один из этапов моей жизни, и с ним связано огромное количество приятных моментов, — пишет Морозова. — Мамулечка, я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты для меня делаешь. Но! Я хочу развиваться самостоятельно и добиваться всего сама. Я хочу, чтоб меня знали как Александру Морозову, а не просто дочь певицы Славы».

В конце поста Александра попросила поклонников поддержать ее.

«Ты мой котик», — отреагировала на заявление наследницы звездная мама.

Название своей страницы в Instagram девушка уже сменила, а вот в других источниках еще можно найти прежний псевдоним.

Напомним, что старшая дочь певицы Славы изначально собиралась стать актрисой, но в 2020 году выяснилось, что у нее есть все задатки поющей артистки, и девушка начала выпускать песни.

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