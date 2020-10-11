«Ее просто не остановить»: Слава раскрыла заработки на сцене своей старшей дочери

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла размер заработков своей дочери. Александра Морозова пробует себя на сцене и уже добилась определенных успехов.
«У Саши очень много энергии. Ее просто не остановить. Она — отличница. У нее есть медаль президента. Саша с красным дипломом закончила школу. Она уже заработала 250 тысяч рублей на сцене. Пока ничего не тратится из этих денег, только вкладывается. Мы вместе недавно спели песню на детской премии и набрали за одну ночь миллион просмотров в Тик-токе. У нас одинаковые голоса, поэтому нас иногда путают. Считают, что поет не она, а я, но это не так. Я всегда ей помогу. Скажу, что можно, а что нельзя делать на сцене».
Как добавила Слава, она сегодня много внимания уделяет своей младшей дочери Антонине Сланевской, которой всего восемь лет. «В третий «Б» пошла моя малышка. Учение в изоляции было каким-то кошмаром. Я увидела всех родителей в нижнем белье, проходящих мимо камер. Она у меня деловая девочка, но никого в школе не бьет, как некоторые говорят. Я, скажу честно, хотела отдать ее в боевые искусства, но потом передумала», — заявила звезда.
Напомним, что старшую дочь Слава родила от Константина Морозова, а младшую от бизнесмена Анатолия Данилицкого.