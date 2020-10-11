«Ее просто не остановить»: Слава раскрыла заработки на сцене своей старшей дочери

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла размер заработков своей дочери. Александра Морозова пробует себя на сцене и уже добилась определенных успехов.

«У Саши очень много энергии. Ее просто не остановить. Она — отличница. У нее есть медаль президента. Саша с красным дипломом закончила школу. Она уже заработала 250 тысяч рублей на сцене. Пока ничего не тратится из этих денег, только вкладывается. Мы вместе недавно спели песню на детской премии и набрали за одну ночь миллион просмотров в Тик-токе. У нас одинаковые голоса, поэтому нас иногда путают. Считают, что поет не она, а я, но это не так. Я всегда ей помогу. Скажу, что можно, а что нельзя делать на сцене».

Певица Слава

Как добавила Слава, она сегодня много внимания уделяет своей младшей дочери Антонине Сланевской, которой всего восемь лет. «В третий «Б» пошла моя малышка. Учение в изоляции было каким-то кошмаром. Я увидела всех родителей в нижнем белье, проходящих мимо камер. Она у меня деловая девочка, но никого в школе не бьет, как некоторые говорят. Я, скажу честно, хотела отдать ее в боевые искусства, но потом передумала», — заявила звезда.

Напомним, что старшую дочь Слава родила от Константина Морозова, а младшую от бизнесмена Анатолия Данилицкого.