Старшая дочь певицы Славы стала похожа на звездную маму

Певица Слава в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе своей девятнадцатилетней старшей дочери Александры Морозовой. Девушка как две капли воды похожа на звездную родительницу. «Какая же у меня красотка!» — кратко подписала фотографию яркая исполнительница.

Александра Морозова родилась в 1999 году. Правда, с отцом девушки Слава давно рассталась. Кстати, дочь звезды достаточно часто публикует в социальных сетях свои откровенные фотографии. Мать ее за это не осуждает. Как рассказывала не так давно звезда в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», она и сама любила по молодости эпатаж.

Слава отмечала, что у дочери шикарная фигура, поэтому нет ничего страшного в том, что она порой показывает ее окружающим. При этом певица говорила, что до 19 лет не разрешала дочери делать татуировки.

Александра Морозова училась в Щепкинском училище. Она хотела стать актрисой. Со временем у девушки появились другие интересы. Она перевелась на лингвиста. Старшая дочь Славы в совершенстве знает английский и французский языки. А вот молодого человека у девушки пока нет. Певица не расстраивается по этому поводу. Она считает, что всему свое время. Саша, как отмечала исполнительница, еще обязательно встретит принца на белом коне.