«Поет в 100 раз лучше»: дочка певицы Славы выпустила новый хит «Прага — Москва»

Певица Слава в свое время прославилась, когда выпустила песню «Попутчица», написанную Виктором Дробышем. Девушка сразу привлекла к себе внимание, снявшись в клипе в дерзком образе роковой красотки. Тогда еще никто не знал, что дочка артистки Александра Морозова вырастет копией своей знаменитой мамы и захочет пойти по ее стопам.

Слава не скрывает, что очень дружна с наследницей. За последние несколько лет девушка повзрослела и похорошела. Недавно она сменила имидж, став блондинкой. Теперь 21-летняя Саша выпустила новый сингл, который получил название «Прага — Москва». Трек получился ритмичным и цепляющим. Не удивительно, что о нем сразу заговорили в светских кругах.

«В этой песне я хотела подчеркнуть, как все же важно набраться мужества и закончить те отношения, которые тебя тяготят. Однажды наступает время, когда нужно „отпустить руки и танцевать одной“», — пояснила дочка Славы.

Сама артистка очень гордится наследницей. В беседе с порталом Teleprogramma.pro она поделилась своей радостью.

«Эмоции зашкаливают. Эта песня всем нравится. Мне уже все позвонили, кто мог! Звезды сами звонят, говорят: „Давай выложим, давай поддержим“. Позвонили из из пары ночных клубов, уже ставят трек, поэтому я очень счастлива. Автор — Роман Бестселлер, который пишет известные хиты. Он Ивану Дорну целый альбом написал. Он полностью эту песню сделал. Очень удачно, что она именно с ним начала петь и раскрылась вокально. Многие говорят, что вместо нее я пою, но это абсолютная неправда! Она поет в 100 раз лучше, чем я!» — рассказала Слава.

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