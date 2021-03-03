«Я сердцем с вами»: Наталья Водянова в кремовых брюках и водолазке в тон предстала в Париже

Наталья Водянова всегда отличалась особой красотой. Уже в 17 лет она начала работать моделью и уехала в Париж по приглашению агенства. Теперь девушка одна из самых известных манекенщиц в мире. Она успела покорить подиумы, именитых модельеров и стать многодетной мамой. В первом браке с британским аристократом модель родила сыновей и дочку: Лукаса, Неву и Виктора. А потом подарила еще двоих сыновей новому избраннику Антуану Арно.

Водянова счастлива в отношениях с французским бизнесменом уже почти 10 лет, но лишь прошлой осенью они сыграли свадьбу. Большая семья живет в просторном особняке в Париже. Модель успевает ездить на светские рауты, решать рабочие моменты и устраивать онлайн-встречи. 3 марта Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она поделилась снимком, показав новый образ. Девушка предстала в монохромном наряде с кремовыми брюками и водолазкой в тон. Ботинки из кожи и желтая сумка дополнили ее наряд.

Жена Арно сидела в кресле. Она читала сообщения в телефоне.

«Март — женский месяц. Я вижу ваши вопросы. Я сердцем с вами. Продолжайте в том же духе», — написала звезда.

Она рассказала о своих планах на ближайшие пять лет. Водянова любит путешествовать, но при этом всегда уделяет время семье. Она планирует и дальше практиковать такой образ жизни. Также модель опубликовала фото своих старших детей: 19-летнего Лукаса и 14-летней Невы. Она ответила на вопрос о том, стоит ли разговаривать с детьми об интимной жизни.

«В зависимости от возраста детей и с учетом языка и региональных взглядов, следует обеспечить ваших детей информацией, чтобы у них было хорошее здоровое и счастливое будущее», — считает Наталья.

К слову, скоро единственная дочка модели отметит день рождения. Звезда подиумов призналась, что готовится к этому событию. Поклонники восхитились не только красотой, но и мудростью Водяновой.

Смотрите также: